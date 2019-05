Minister ohne Rückkehrrecht: Gehaltsfortzahlungen unterliegen "Amtsverschwiegenheit"

Hat ein Minister kein Rückkehrrecht in eine politische Funktion oder die Privatwirtschaft, hat er denoch noch Anspruch auf eien Gehaltsfortzahlung. Ob dieses Arbeitslosengeld für Politiker tatsächlich in Anspruch genommen wird, fällt jedoch unter "Amtsverschweigenheit".

Minister, die kein Rückkehrrecht in eine politische Funktion oder in die Privatwirtschaft haben, haben nach ihrem Ausscheiden aus der Regierung Anspruch auf Gehaltsfortzahlung. Ob dieses Arbeitslosengeld für Politiker in Anspruch genommen wird, wollen Kanzleramt und Beamtenministerium aber nicht sagen. Auf APA-Anfrage hieß es am Mittwoch, diese Information unterliege der Amtsverschwiegenheit.