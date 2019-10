MINI MARKT #9 in Wien lädt in den "Zauberwald"

Wiens erstes und größtes Shop-up Event rund um das Thema Baby, Kind & Familie geht diesen Herbst bereits in die neunte Runde. Das zweitägige Event steht diesmal ganz im Zeichen des Mottos "Zauberwald".

Hier sollen Groß und Klein verzaubert werden: Am 15. und 16. November findet in der Aula der Wissenschaften der MINI MARKT #9 statt. Zwei Tage lang, jeweils von 9-18 Uhr, präsentieren über 60 Aussteller dort angesagte nationale und internationale Labels.

Highlights für Kids von Kindermode bis Möbel

Nachhaltigkeit: Beim MINI MARKT großes Thema

Shoppen und Spielen in der Aula der Wissenschaften in Wien

Erholung und Ruhe findet man in der Still- und Chill-Ecke und kurze Physiotherapie-Sessions sorgen außerdem für Entspannung pur. Spannende Gewinnspiele, 1000 toll gefüllte Goodie-Bags und eine Wickelecke – beides sponsored by dm – runden das Programm ab. Am 15. November ab 9 Uhr geht es los!



MINI MARKT #9 - "Zauberwald"

15. + 16. November von 9–18 Uhr

Aula der Wissenschaften, Eingang Bäckerstraße 20, 1010 Wien (barrierefrei!)

Eintritt: 5€ inkl. Charity Spende und Goodie Bag für die ersten 1000 Besucher, Kinder zahlen natürlich keinen Eintritt.