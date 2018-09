Mini-Bauernhof: Caritas Wien startet neues Projekt

Am Rande des Wienerwalds öffnen sich die Türen zu einem neuen Projekt der Wiener Caritas. Hier sollen schwer behinderte Menschen auf einem Mini-Bauernhof betreut werden. Umgeben von neun Hühnern.

Mit Herz und Huhn: So könnte das Motto für ein neues Caritas-Projekt in Wien heißen. Am Rande des Wienerwalds werden ab sofort schwer behinderte Menschen auf einer Art Mini-Bauernhof betreut – auf dem auch ein Halbes Dutzend Hühner lebt. Die Klienten sollen dort “sinnstiftende Tätigkeiten” mitten in der Natur verrichten können, sagte Leiter Werner Svec am Montag bei der offiziellen Eröffnung.