Mindestsicherung: SOS-Kinderdorf befürchtet schwerwiegende Folgen

Irene Szimak von SOS-Kinderdorf Österreich befürchtet schwerwiegende Folgen für die soziale Lage im Land durch das neue Sozialhilfe-Gesetz.

Mindestsicherung: Kinder seien die Leidenden

“Es trifft vor allem viele Mehrkinderfamilien, die eh schon strampeln müssen”, kritisierte Szimak die Mindestsicherungsreform, die am Donnerstag im Nationalrat beschlossen werden soll. Die Familien würden dadurch in Bedrängnis bzw. in schwierige wirtschaftliche Situationen geraten, und: “Die Kinder sind die ersten, die darunter leiden müssen, wenn etwa an Bildung und Gesundheitsversorgung gespart wird”.