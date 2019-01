Mindestsicherung: ÖVP Wien auf Aufklärungstour im Gemeindebau

Die Wiener ÖVP will in den Gemeindebauten der Stadt über die neue Mindestsicherung aufklären. Ab Freitag werden Folder mit dem Titel "Wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein" verteilt.

Um dann auszuführen, dass die ÖVP nicht Wien-Bashing betrieben, sondern rot-grüne Versäumnisse kritisiert habe – die sich an Fakten wie 12 Prozent Arbeitslosigkeit in Wien bei 7,7 Prozent im Bund zeigten. Die Mindestsicherung habe die Stadtregierung “de facto” zum bedingungslosen Grundeinkommen umgebaut – und damit sei die Zahl der Bezieher um 80 Prozent und die Ausgaben um 140 Prozent gestiegen.

Wenn Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) jetzt mitteile, dass Wien die Reform nicht umsetzen werde, sei das “angekündigter Rechtsbruch”. Dem setzt die Stadt-ÖVP ihre Kampagne “JA zur Mindestsicherungsreform” entgegen. Die Stadtregierung sollte “vernünftig sein und die Vorteile sehen”, appellierte Korosec. Es sei ja auch noch die eine oder andere kleine Verbesserung an dem türkis-blauen Entwurf möglich. Aber er bringe Gerechtigkeit und wichtige Anreize zur Rückkehr in den Arbeitsmarkt – müsse die Mindestsicherung doch “Sprungbrett sein und keine Hängematte”. Ab morgen werden die türkisen Folder in Gemeindebauten verteilt, kündigte Arnoldner an. Die Stadtregierung soll auch mit einer Unterstützungsaktion über eine Website überzeugt werden.