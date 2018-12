Mindestsicherung Neu: Wien hat 13 Fragen an Sozialministerin

Wien lässt weiterhin kein gutes Haar an der geplanten neuregelung der Mindestsicherung und stellte nun einen Fragenkatalog an Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) zusammen.

Rot-Grün in Wien lässt weiter kein gutes Haar an der geplanten Neuregelung der Mindestsicherung – nicht zuletzt, weil grundlegende Fragen unklar seien, wie Sozialstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Donnerstag gegenüber der APA beklagte. Bei einem für morgen, Freitag, angesetzten Treffen der Landessozialreferenten mit Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) wird nun um Aufklärung ersucht.