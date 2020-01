Mindestsicherung: Arbeitsprozess gestartet

Am Freitag hat sich Sozialminister Anschober mit den Sozialreferenten der Länder getroffen, um das Vorgehen rund um die Mindestsicherung zu besprechen.

Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) hat sich am Freitagabend mit den Sozialreferenten der Länder in Wien getroffen, um das weitere Vorgehen in Sachen Sozialhilfe-Grundsatzgesetz, vulgo Mindestsicherung, zu besprechen. Bei dem informellen Treffen habe man einen "gemeinsamen Arbeitsprozess auf Augenhöhe" gestartet, teilte Anschober im Anschluss via Aussendung mit.