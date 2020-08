Mindestens 9.000 Euro Schaden: Duo nach Diesel-Diebstählen in Haft

Im südlichen Niederösterreich konnten nach einer Serie von Diesel-Diebstählen zwei mutmaßliche Täter ausgeforscht werden. Die beiden Beschuldigten befinden sich in Haft.

Nach einer Serie von Diesel-Diebstählen im südlichen Niederösterreich sind zwei mutmaßliche Täter ausgeforscht worden. Das nach Angaben der Landespolizeidirektion vom Dienstag geständige Duo wurde in die Justizanstalt Wien er Neustadt ein geliefert. Zumindest zehn Fälle gelten als geklärt. Die Ermittlungen dauern an.

Gesamtschaden liegt bei mindestens 9.000 Euro

Die Beschuldigten sind rumänische Staatsbürger im Alter von 33 und 16 Jahren, so die Polizei. Sie sollen von 6. März bis 2. Juni in Breitenau (Bezirk Neunkirchen), Neunkirchen und Bad Fischau-Brunn (Bezirk Wiener Neustadt) bei abgestellten Lkw und Baufahrzeugen die großteils versperrten Tanks aufgebrochen und in der Folge mehrere hundert Liter Diesel abgezapft haben.