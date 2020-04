Minderjähriger Feuerteufel im Bezirk Melk unterwegs

Die Polizei konnte im Bezirk Melk einen 14-Jährigen ausforschen, der im letzten Monat sechs Brände gelegt haben soll. Es entstand ein Sachschaden von etwa 100.000 Euro.

In der Raxendorfer Katastralgemeinde Steinbach (Bezirk Melk) soll ein 14-Jähriger innerhalb von etwas mehr als einem Monat sechs Brände gelegt haben. Der Jugendliche wurde nach Polizeiangaben vom Samstag ausgeforscht und war umfassend geständig. Er wird der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 100.000 Euro.

Erster Brand am 12. März

Die Brandserie startete am 12. März, als in Steinbach ein Wohnhaus in Flammen stand. Das Feuer wurde rasch entdeckt und ebenso schnell gelöscht. Beginnend mit dem 8. April soll der 14-Jährige dann für vier Wald- und Flurbrände auf einer Fläche von jeweils 50 bis 150 Quadratmeter verantwortlich gezeichnet haben.