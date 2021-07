Minderjährige machten Spritztour durch Wiener Innenstadt

Drei minderjährige Burschen machten am Sonntag eine Spritztour durch die Wiener Innenstadt. Das Auto dürften sie dem Vater einer Bekannten gestohlen haben. Die Polizei konnte das Trio schnappen.

Die unsichere Fahrweise eines PKW-Lenkers zog am Sonntag die Aufmerksamkeit von Polizisten der Polizeiinspektion Göthegasse auf sich, die gerade im Streifendienst waren. Nach kurzer Verfolgung wurde das Fahrzeug im Bereich Mahlerstraße nahe der Wiener Staatsoper zum Anhalten gebracht. Drei Insassen sprangen aus dem Fahrzeug und liefen in verschiedene Richtungen davon. Einen holten die Polizisten ein, die beiden anderen wurden von Passanten an der Flucht gehindert.