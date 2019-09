"Mind the Heart": Ein Herz für Michael Ludwig

Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat am Freitag im Wiener Rathaus ein Herz aus rotem Wollgarn entgegengenommen - und zwar im Rahmen der internationalen Aktion "Mind the Heart".

Bürgermeister Michael Ludwig zeigt Herz

An der Aktion haben sich neben dem Stadtchef auch zahlreiche Promis beteiligt, wie Staatsopern-Chef Dominique Meyer, Israel-Botschafterin in Österreich Tayla Lador-Fresher, Opern-Diva Elina Garanca, Autor und TV-Macher David Schalko, VHS-Urania-Chef Werner Gruber, Moderator Alfons Haider, Kabarettist Erwin Steinhauer, Burg-Schauspieler Nicholas Ofczarek sowie Rekord-Kicker und Coach der israelischen National-Elf Andreas Herzog.

Auch andere Städte nehmen an der Aktion teil, darunter London, New York City, die "Hillary Clinton Children’s Library" in Little Rock, Arkansas sowie das Smithsonian Museum in Washington, der Hauptstadt der Vereinigten Staaten.