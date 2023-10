Milliarden-Investition in Bundesheer: Die Pläne von Ministerin Tanner

Dank einer Budgeterhöhung für das Bundesheer plant Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, den Investitionspfad in den kommenden Jahren fortzusetzen.

Milliarden-Investitionen: Bundesheer rüstet auf

Die Erhöhung des Investitionsanteils, der etwa 30 Prozent des Gesamtbudgets des Bundesheeres ausmacht, beträgt 66 Prozent, so Tanner. Dies ermöglicht zusätzliche Investitionen in Geräte und Ausrüstung im Jahr 2024. Dabei werden Schwerpunkte wie die Anschaffung von Mehrzweckhubschraubern "Leonardo", die Modernisierung der Fahrzeugflotte und die Ausrüstung der Soldaten gesetzt. Auch die Lkw-Flotte wird auf den neuesten Stand gebracht, mit der Beschaffung von 850 Lkw, was auch eine Investition in die österreichische Wirtschaft darstellt.