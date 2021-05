"Milli Vanilli"-Sänger John Davis nach Corona-Erkrankung gestorben

John Davis, eigentlicher Sänger der Playback-Band Milli Vanilli, ist am Pfingstmontag im Alter von 66 Jahren am Coronavirus gestorben.

Das von Frank Farian produzierte Pop-Duo Milli Vanilli bestand eigentlich aus Fabrice Morvan und Rob Pilatus und landete in den 1980ern mit Songs wie "Girl You Know It's True" einige Hits. 1990 wurde jedoch nach einem missglückten Auftritt bekannt, dass die Beiden stets nur Playback sangen. Ein Grammy Award wurde dem Duo danach aberkannt.