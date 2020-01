Millennials in großer Sorge vor Drittem Weltkrieg

Laut einer Umfrage befürchten knapp 50 Prozent der jungen Erwachsenen, dass ein Dritter Weltkrieg noch zu Lebzeiten ausbrechen wird.

Generation Y befürchtet Ausbruch eines Dritten Weltkriegs

Kern des humanitären Völkerrechts sind die Genfer Konventionen. Sie regeln seit 70 Jahren den Schutz von Personen im Krieg und während bewaffneter Konflikte. Bis heute haben sie nichts an Aktualität verloren. So sehen 75 Prozent der Millennials einen Bedarf an Beschränkungen für die Kriegsführung. Die Hälfte (54 Prozent) fordert ein Verbot von Atomwaffen in ihrem Land und befürchtet, dass diese in den nächsten 10 Jahren eingesetzt werden.