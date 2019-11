Milizsoldat schoss Rekruten Hoden ab: 1.200 Euro Strafe

Am Dienstag wurde in Graz ein 26-Jähriger wegen grob fahrlässiger Körperverletzung zu 1.200 Euro Geldstrafe und vier Monaten bedingter Haft verurteilt.

Der Ex-Milizsoldat soll im August seine Waffe auf einen jungen Rekruten gerichtet und abgedrückt haben. Er war der Meinung, die Pistole entladen zu haben. Dabei verletzte er den Soldaten in der Leistengegend schwer.

Mit Waffe Hoden abgeschossen

Der Angeklagte und das Opfer schilderten verschiedene Versionen des Vorfalls. "Wenn ich die geladene Waffe in die Unterkunft mitnehme, ist das schon grob fahrlässig", meinte Richter Oliver Graf einleitend und betonte: "Das Wichtigste ist, dass es keinen Toten gab." Der Angeklagte bekannte sich schuldig. Er war Gruppenkommandant-Stellvertreter gewesen und gerade von der Grenze zurückgekehrt, als er in die Kaserne ging, ohne seine Waffe - eine Glock - zu entladen.

"Ich war übermüdet oder ich habe es vergessen", lautete die Erklärung des Angeklagten. Nach seinen Angaben ging er zum Waffenschrank und wollte die Pistole hineinlegen. Als er sie in der Hand hielt, löste sich angeblich ein Schuss und traf den zufällig danebenstehenden 20-Jährigen. Die Kugel traf das Opfer in der Leistengegend, was zum Verlust eines Hodens führte.