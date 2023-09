Miley Cyrus: War an Bett gefesselt, als Haus brannte

US-Sängerin und SChauspielerin Miley Cyrus war, nach eigenen Worten, für Dreharbeiten an ein Bett gefesselt, während ihr Haus in Malibu einem Waldbrand zum Opfer fiel.

Sie habe an diesem Tag gerade eine Episode für die Netflix-Serie "Black Mirror" aufgenommen, berichtete die 30-Jährige in einem TikTok-Video. "Tatsächlich war ich, während mein Haus brannte, an einem Krankenbett festgeschnallt und meine Hände waren mit Handschellen gefesselt."