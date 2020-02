Mildes Wetter lässt Igel aus Winterruhe erwachen

Normalerweise endet die Winterruhe erst im Frühling, doch wegen der milden Temperaturen irren schon jetzt die ersten Igel herum.

Untergewichtige Igel, die jetzt nicht gefunden und versorgt werden, drohen zu verhungern, weil sie zu wenig Fettreserven für die Winterruhe haben und - selbst wenn sie aufwachen - jetzt auch kein Futter finden. Am Wochenende soll es wieder frühlingshaft warm werden, die Tierretter stellen sich daher auf weitere Findelkinder ein, die es zu versorgen gilt.

Milder Winter verwirrt Wildtiere

Auch aus dem Feldhasenbaby, das seit letzter Woche in der Pfotenhilfe mit dem Flascherl aufgezogen wird, sind mittlerweile bereits drei geworden. "Das letzte kam gestern Abend und bei allen war es sprichwörtlich Rettung in letzter Sekunde, da sie durch Hunde, Katzen oder Straßenverkehr unmittelbar bedroht waren", so Geschäftsführerin Johanna Stadler.