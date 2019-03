Milder Winter: Niedrigere Heizkosten bei Wien Energie

Laut Wien Energie fällt die Rechnung für die Heizkosten ihrer Kunden heuer um rund 20 Euro niedriger aus. Grund dafür ist der milde Winter.

2018: Das wärmste Jahr in der österreichischen Messgeschichte

Der Fernwärmeverbrauch in Wien sei in der nun endenden Heizsaison – Anfang Oktober 2018 bis Ende März 2019 – um rund 7 Prozent unter den Werten des Vorjahres und auch um 7 Prozent unter dem Wert eines durchschnittlichen Winters gelegen. Auch von Heizrekorden war man weit entfernt: Den historischen Höchstwert gab es am 1. März 2018 mit einer Leistungsspitze von 2.414 Megawatt (MW), in der Heizsaison 2018/19 wurde die höchste Leistung am 22. Jänner mit 1.948 MW erreicht. 2018 sei das wärmste Jahr in der österreichischen Messgeschichte gewesen.