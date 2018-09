Milder Spätsommer bringt noch einmal Badewetter

Mit Temperaturen von bis zu 30 Grad gibt es in den nächsten Tagen in Österreich noch einmal gutes Badewetter. Nach einem etwas unbeständigen Wochenende startet der Altweibersommer aber wieder durch.

Das freundliche Spätsommerwetter setzt sich in den kommenden Tagen fort. Laut dem Wetterdienst UBIMET sind Mitte der Woche an der Alpennordseite sogar Spitzenwerte bis 30 Grad zu erwarten, somit gibt es vielerorts nochmals gutes Badewetter.

Bereits seit April erlebt Mitteleuropa eine außergewöhnlich langanhaltende warme Wetterphase. “Europaweit lagen die Temperaturen von April bis einschließlich August beinahe zwei Grad über dem langjährigen Mittel”, so UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. “Im September scheint sich dieser Trend fortzusetzen, so deuten die Modelle besonders in Mitteleuropa weiterhin auf überdurchschnittliche Temperaturen hin“” Auch in Österreich gibt es unter Hochdruckeinfluss ruhiges Spätsommerwetter.

Gutes Badewetter mit viel Sonnenschein und warmen Temperaturen Am Dienstag ziehen besonders im Osten zwar einige Schleierwolken durch, in Summe überwiegt aber landesweit der Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf 23 bis 29 Grad. Der Mittwoch bringt von Beginn an verbreitet strahlend sonniges Wetter.

“Bei viel Sonnenschein erwärmt sich die Luft besonders vom Unterinntal über den Flachgau bis zum Tullnerfeld auf maximal 30 Grad”, so Spatzierer. Die Wassertemperaturen sind bei Werten um oder knapp oberhalb der 20-Grad-Marke zudem noch einigermaßen badetauglich.

Wochenende verläuft unbeständig, danach wieder wärmer Der Donnerstag bringt im Flach- und Hügelland weiterhin sonniges Wetter, in den Alpen steigt die Schauer- und Gewitterneigung hingegen an. Die Temperaturen liegen bei 23 bis 29 Grad.

Am Freitag zeichnen sich in weiten Teilen des Landes ein paar Schauer oder Gewitter ab, oft trocken bleibt es am ehesten noch im äußersten Osten. “Das Wochenende verläuft zwar etwas kühler, die Temperaturen steigen aber voraussichtlich schon kommende Woche wieder auf ein spätsommerliches Niveau an”, prognostiziert Spatzierer. Kommende Woche ist somit eine Fortsetzung des Altweibersommers in Sicht.