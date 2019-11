Milchkaffee mit Gran Lattissima: Nespresso präsentiert neue Kaffeemaschine

Die Gran Lattissima ist der neueste Kaffeemaschinen-Zugang bei Nespresso. VIENNA.at verlost eine der Maschinen, die besonders für Milchkaffee-Kreationen geeignet sind.

Milchkaffee auf Knopfdruck: So funktioniert die Gran Lattissima

Die drei Nespresso Barista Creations Chiaro, Scuro und Corto ergeben durch die Zugabe von Milch einen besonderen Kaffeegenuss. Mit der Gran Lattissima, dem neuesten Zugang in der Nespresso Lattissima-Maschinen-Familie gelingen nun auch exquisite Milchkaffeerezepte auf Knopfdruck. Mit der Gran Lattissima wird nicht nur Milchschaum hergestellt, es steht auch die größte Auswahl an unterschiedlichen Kaffeerezepten innerhalb der Lattissima Range zur Verfügung.

Mit der Gran Lattissima zum Barista werden

"Mit der Nespresso Lattissima Serie kann jeder Kaffee-Enthusiast seine Kreativität ausleben und zuhause selbst zum Barista werden“, sagt Michael Ilsanker, Coffee Ambassador von Nespresso Österreich. „Die neue Gran Lattissima bietet nun mit neun Kaffeerezepten und einem vollautomatischen Milchsystem mehr Vielfalt denn je. In nur wenigen Sekunden wird auf Knopfdruck die jeweils optimale Milchschaumkonsistenz für das ausgewählte Kaffeerezept zubereitet, ganz auf den jeweiligen Geschmack abgestimmt.“

Die Gran Lattissima ist in den Farben schwarz und weiß erhältlich. Außerdem beinhaltet die Maschine folgende Zusatzfeatures:

Eine Gran Lattissima von Nespresso bei VIENNA.at gewinnen

Das Gewinnspiel ist bis 26. November (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden am 27. November per Mail verständigt, ihre Namen an den Veranstalter weitergeleitet. Der Versand wird dann vom Unternehmen übernommen.