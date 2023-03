Mikl-Leitner: "Lautstärke der Kritik aus Wien" an ÖVP-FPÖ-Koalition egal

Im Rahmen der Angelobung der weiteren Landesregierungsmitglieder äußerte sich Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zu dem Tadel für den Pakt von Volkspartei und FPÖ mit den Worten "Wir leben in einer Demokratie. Das heißt, über die Entwicklung Niederösterreichs entscheidet die Mehrheit unserer Landsleute und nicht die Lautstärke der Kritik aus Wien".

"Niederösterreich ist das größte Bundesland. Was in unserem Land passiert, hat Bedeutung für die gesamte Republik. Das hat sich auch darin gezeigt, wie die Wahl und die anschließenden Verhandlungen verfolgt und kommentiert wurden", hielt Mikl-Leitner fest. "Manchen scheint es dabei besonders schwer zu fallen, das Ergebnis des Hochamts der Demokratie zu akzeptieren - nämlich der demokratischen Wahl." In den vergangenen Tagen habe man "vieles gehört, das über Niederösterreich gesagt wurde, aber nur mehr wenig darüber, was die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher am 29. Jänner gesagt haben".