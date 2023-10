Mikl-Leitner gratuliert Literaturnobelpreisträger Fosse

Johanna Mikl-Leitner gratulierte dem "Wahlniederösterreicher" Jon Fosse, dem der Literaturnobelpreis verliehen wurde.

Die Zuerkennung des Literaturnobelpreises an den zeitweise auch im niederösterreichischen Hainburg an der Donau wohnhaften Norweger Jon Fosse rief auch das Land NÖ auf den Plan: "Was mich als Landeshauptfrau besonders stolz macht, ist, dass dieser mit elf Millionen schwedischen Kronen dotierte, prestigeträchtige Preis dieses Jahr an einen Wahlniederösterreicher geht", erklärte Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in einer Aussendung.