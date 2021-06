Migration: Nehammer für Grenzschutz statt Quote

Karl Nehammer nahm an einer Tagung der Innenminister der zum "Forum Salzburg" gehörenden Länder in Prag teil. Dabei war er sich mit mehreren Amtskollegen bezüglich Rückführungen und Grenzschutz einig.

Nehammer nahm an Innenminister-Tagung in Prag teil

"Wir sind Länder, die die Migration mit ähnlichen Augen sehen", sagte Hamacek weiter. Die Pressekonferenz fand anlässlich der Tagung der Innenminister der zum "Forum Salzburg" gehörenden Länder in Prag statt. Dem seit 20 Jahren existierenden "Forum Salzburg" gehören auch Bulgarien, Kroatien, Polen, Rumänien, Slowenien und die Slowakei an. Vor Ort auf der Konferenz in Prag waren auch die Vertreter von Frontex, Europol und EASO sowie der Leiter der "Plattform gegen illegale Migration", Berndt Körner. Via Video waren die EU-Innenkommissarin Ylva Johansson, der deutsche Innenminister Horst Seehofer sowie zuständige Minister bzw. Staatssekretäre aus Kroatien, Griechenland, Nordmazedonien, Dänemark und Montenegro sowie Vertreter der Internationalen Organisation für Migration (IOM) zugeschaltet.