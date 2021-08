Migration: 2021 laut Experten nicht wie 2015

Gerald Knaus, Migrationsexperte aus Österreich, hat eine Warnung vor der momentan europaweit hervorgerufenen Angst vor einer potenziellen Flüchtlingswelle aus Afghanistan vorgebracht. Darüber hinaus hat er auf 2015 zurückgeblickt.

Knaus, Leiter der in Berlin ansässigen European Stability Initiative (ESI), sagte am Samstag im Ö1-"Morgenjournal". Die wirkliche Frage sei vielmehr, "wie kriegen wir Leute, die wir aufnehmen wollen, eigentlich heraus?".

Migrationsexperte blickt auf 2015

Knaus betonte, dass die heutige Situation mit jener von 2015 nicht vergleichbar sei. Damals hätten Millionen von Menschen problemlos aus Syrien über die offene Grenze in die Türkei fliehen können, wo auch die allermeisten geblieben seien. Ein Teil lediglich habe sich via Ägäis eben auf den Weg nach Europa gemacht.

Knaus verweist auf Lage in Afghanistan

"Heute ist die Situation radikal anders", so Knaus in dem in voller Länge für das "Mittagsjournal" angekündigten Radio-Interview. "Die Menschen kommen aus Afghanistan - wie wir ja sehen auf den dramatischen Bildern aus Kabul sehen - nicht raus." Die radikal-islamischen Taliban kontrollierten Land und Grenzen, und auch die Nachbarländer und die Türkei hätten angekündigt, ihre entsprechenden Grenzen zu schließen, so der Migrationsexperte.