"MigAwards 2019": Das sind die Finalisten

Die Finalisten für den „MigAwards 2019“ stehen fest. Dies ist der einzige Preis, der ausschließlich von Migranten vergeben wird. Das Online-Voting startet Mitte März.

Mitte März beginnt das Voting: Über 400 Menschen mit Migrationshintergrund aus ganz Österreich stimmen online und anonym ab und küren so die jeweiligen GewinnerInnen. Wahlberechtigt sind alle MigrantInnen in Österreich, die sich als Jurymitglied angemeldet haben. Online ist eine Registrierung als „MigAward“-Jury-Mitglied möglich.

Wirtschaft und Arbeit:

Shades Tours

Kids of the Diaspora

MTOP – More than one perspective