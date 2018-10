Mietzins senken: Teure Angebote von "Prozessfinanzierern" in Wien

Wer für seine Altbauwohnung zu viel Miete zahlt, kann diese zurückfordern. Darauf spezialisierte Firmen verlangen jedoch teilweise horrende Preise.

SPÖ-Wohnbaustadträtin Kathrin Gahl warnt vor sogenannten Prozessfinanzierern in Wien. Die klopfen häufig an die Türen von Altbauwohnungen und geben an, eine Mietpreis-Rückerstattung im Sinne ihrer Kunden einklagen zu wollen. Teilweise verlangen die Firmen jedoch selbst Provisionen von bis zu 45 Prozent der erstrittenen Summe.