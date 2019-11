Mietwagen unter falschem Namen in Wien gemietet: Festnahme

Ein 42-jähriger Mann wollte einen hochpreisigen Mercedes, den er in Wien unter falschem Namen angemietet hatte, außer Landes bringen. Die SOKO Kfz nahm den Mann am Grenzübergang Spielfest fest.

Die SOKO Kfz hat am Mittwoch einen 42-Jährigen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter Angabe falscher Daten in Wien einen hochpreisigen Pkw gemietet und diesen außer Landes bringen wollte. Der Serbe wurde am Grenzübergang Spielfeld festgenommen, berichtete die Wiener Polizei am Freitag.