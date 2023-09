Bei gemeinnützigen Bauträgern und bei der Gewerkschaft stößt der gestern von der Regierung präsentierte Mietpreisdeckel auf Ablehnung.

Mietpreisdeckel: Forderung nach Verlustausgleich von FPÖ

Meiten sollen jährlich um fünf Prozent erhöht werden dürfen

Nach Plänen der türkis-grünen Regierung sollen die Altbau-Richtwert und -Kategoriemieten sowie die Mieten bei gemeinnützigen Miet- und Genossenschaftswohnungen in den Jahren 2024 bis 2026 jährlich um maximal 5 Prozent erhöht werden dürfen. Die Gewerkschaft vida kritisiert den Mietpreisdeckel als "Geschenk an Miethaie". "Dieser Gesetzesvorschlag riecht stark nach Klientelpolitik für die Superreichen", sagte vida-Chef Roman Hebenstreit laut Aussendung. Die Regierung müsse beim Thema Mieten "echte Lösungen" für die Bevölkerung in Angriff nehmen. Die Volkshilfe sieht Mietpreisbremsen in Spanien, Portugal, Dänemark und in der Schweiz als Vorbild für Österreich. Der Mietpreisdeckel in Österreich sei "nicht geeignet, die sehr hohen Wohnkosten nachhaltig zu reduzieren," so der Volkshilfe-Wien-Mietrechtsexperte, Martin Orner.