Miete und Eigentum: In diesen Bezirken wohnen Wiener am liebsten

Welche Wiener Grätzl waren 2018 besonders gefragt? Das verrät eine Analyse der Suchanfragen von über 9,5 Millionen angeklickten Immobilien des heimischen Immobilienportals FindMyHome.at.

Auch 2018 hielt die Tendenz zu leistbaren, kleinen bis mittelgroßen Wohneinheiten zur Miete an. “Auffällig ist, dass die durchschnittlich gesuchte Größe im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist – trotz steigender Mietpreise”, analysiert Bernd Gabel-Hlawa, Geschäftsführer der Immobilienplattform FindMyHome.at. Dennoch bleibt die durchschnittliche Wohngröße auch 2018 weiterhin überschaubar, da viele Singles und Pärchen den Schnitt drücken.

1. Platz: Wiens Favorit Favoriten Favoriten ist Wiens bevölkerungsreichster Bezirk – und hält seinen Status als am häufigsten angefragter Wohnbezirk auch in diesem Jahr. Hatte der Bezirk in der ersten Jahreshälfte leichte Einbußen in Sachen Suchanfragen erlebt, so klettert er im Gesamtjahresranking wieder auf den ersten Platz. Im Schnitt wurden hier nach wie vor kleine Wohneinheiten zwischen 45 und 55 Quadratmeter gesucht. “Viele Menschen, die im zehnten Bezirk nach einer Wohnung suchen, wollen eine möglichst günstige Lösung finden. Dennoch gibt es hier auch Trendviertel: Oberlaa ist etwa ein heißes Pflaster”, so Gabel-Hlawa.

Ein Teil der Wienerberg City in Wien-Favoriten. ©pixabay.com

2. Platz: Große Wohnträume in Penzing Auch Penzing hielt seinen Status unter Wiens beliebtesten Wohnbezirken und wurde 2018 am zweithäufigsten angefragt. „Penzing ist ein großer Bezirk, dessen Potential viele Bauträger und Investoren erkannt haben. Daher wird hier viel gebaut – auch mittelgroße bis große Wohneinheiten, die bisher weniger gefragt waren“, weiß Gabel-Hlawa und ergänzt: “Dass der Bedarf dafür besteht, beweisen die Suchanfragen. Wir rechnen zudem in den nächsten Jahren mit verstärktem Wachstum bei kleinen Wohnungen rund um die Baumgartner Höhe – wegen der dort geplanten Soros-Universität.”

Das Otto-Wagner-Spital in Wien-Penzing. ©APA/GEORG HOCHMUTH

3. Platz: Klein aber fein in Margareten Bereits im ersten Halbjahr 2018 zeichnete sich ab, dass Margareten zu den gefragtesten Gegenden Wiens avanciert. Der kleine Bezirk ist Wiens dichtestbesiedelte Region und erlebte 2018 einen neuerlichen Aufschwung an Anfragen. Gabel-Hlawa: „Die Aussicht auf die exzellente Anbindung des Bezirks durch den U-Bahn-Ausbau sowie die zentrale Lage ziehen viele Menschen an”. Durchschnittlich wurden in Margareten 2018 rund 50 bis 60 Quadratmeter an Wohnfläche gesucht.

Wien Margareten ist mit den Öffis gut erreichbar. ©Helmer Manfred

4. Platz: Zukunftspläne in Ottakring Seit Jahren ist Ottakring unter den Top-Mietbezirken Wiens ganz oben dabei. Die Weiterentwicklung vom bei Studierenden beliebten und günstigen Wohnbezirk hin zum dauerhaften Wohnsitz für junge Familien war 2018 weiterhin deutlich zu spüren: “Interessant ist, dass der gewünschte Wohnraum im Vergleich zum Vorjahr im Schnitt um 10 Quadratmeter gestiegen ist. Wer hier sucht, denkt an die Zukunft und plant ein Extra-Zimmer ein”, so Gabel-Hlawa über den urbanen Bezirk.

Ottakring entwickelte sich vom Ausländerbezirk zum Studentenbezirk. ©Johannes Zinner

Wer Eigentumsimmobilien sucht, erwirbt langfristige Wohnlösungen im großflächigen Wohnbereich. Wichen Suchende in den letzten Jahren dabei gerne auf die Umgebung Wiens aus, um den Traum vom Haus mit Garten zu verwirklichen, waren heuer zwei Wiener Bezirke mit Randlage besonders populär: “Viele neue Bauprojekte, die Erschließung neuer Wohngegenden, bessere Preise als in zentraler Stadtlage und der dennoch gute Anschluss an die City ziehen 2018 besonders viele Eigentümer in den 22. und 23. Bezirk”, analysiert der FindMyHome.at-Geschäftsführer.

1. Platz: Großstadthaus in Liesing Der große Gewinner im Bereich Eigentum im Vergleich zum Vorjahr ist der 23. Bezirk, der 2018 die meisten Suchanfragen für Eigentumsimmobilien verzeichnete. Die durchschnittliche Größe stieg dabei um rund 20 Quadratmeter im Vergleich zu 2017. “In Liesing kommt man mit weniger Quadratmetern als in anderen Regionen aus, wo vornehmlich nach Häusern gesucht wird. Dennoch, mit 120 bis 130 Quadratmeter sind die Immobilien, die vor allem von Familien angefragt werden, nicht klein.”

Die Wortrubakirche in Liesing ist zwar kein Wohnhaus, schaut aber dennoch imposant aus. ©VIENNA.at

2. Platz: Donaustadt bietet Raum zum Entfalten Auch den zweiten Platz unter den Eigentumsimmobilien belegt 2018 ein Wiener Bezirk und überholt damit die beliebte Lage der südlichen Wiener Umgebung. „Donaustadt bietet vor allem eines: Platz. Der Bezirk ist vergleichsweise eher dünn besiedelt und beheimatet zahlreiche Wohngebiete als auch Erholungs- und Naturschutzgebiete – gerade Familien finden hier ein breites Angebot an verfügbaren Häusern“, sagt der Immobilienexperte über den Bezirk. In Donaustadt wird vor allem nach Eigentumsimmobilien zwischen 130 und 140 Quadratmetern gesucht.

In Wien Donaustadt wird wieder gebaut. ©pixabay.com

3. Platz: Dauerbrenner Wien-Umgebung Süd und Ost Den dritten Platz unter den beliebtesten Eigentumsgebieten belegt 2018 die südliche Umgebung Wiens, dicht gefolgt von der östlichen Umgebung. Wer hier sucht, leistete sich 2018 ein Haus im Größenbereich 150 bis 160 Quadratmeter. Gefragt waren vor allem Häuser mit Garten in den Gegenden Perchtoldsdorf und Gießhübl, Bad Vöslau und Umgebung (jeweils im Süden Wiens) oder Groß-Enzersdorf und Deutsch-Wagram östlich der Hauptstadt, die Pendler und darunter wiederum vor allem Familien anziehen.