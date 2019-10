"Midway - Für die Freiheit": Tickets für das HGM Wien gewinnen

Am 8. November startet das neue historische Meisterwerk "Midway - Für die Freiheit" von Roland Emmerich österreichweit in den Kinos. Wir verlosen zum Start des Dramas zwei Eintrittskarten für das Heeresgeschichtliche Museum in Wien.

Filminhalt: Pazifik, 4. bis 7. Juni 1942: Demokratie und Freiheit stehen auf dem Spiel, als es nach dem Angriff auf Pearl Harbour bei den abgelegenen Midwayinseln zu einem entscheidenden Aufeinandertreffen kommt, bei dem die zahlenmäßig geschwächte US-amerikanische Marine und Luftwaffe allen Widrigkeiten trotzt, um sich einem in jeder Hinsicht überlegenen Gegner zu stellen. Mit Mut, außergewöhnlicher Entschlossenheit und historisch beispielloser Gefechtskunst konfrontieren sie die Kaiserliche Japanische Marine in einer atemberaubenden Luft- und Seeschlacht, die den entscheidenden Wendepunkt des Pazifikkrieges einleiten soll.

Ticket-Verlosung: Mit VIENNA.at ins Heeresgeschichtliche Museum

Pünktlich zum Kinostart von "Midway - Für die Freiheit" könnt ihr 2 Eintrittskarten für das Heeresgeschichtliche Museum in Wien gewinnen.

Einfach hier mitspielen, der Gewinner wird per E-Mail verständigt.