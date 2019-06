Midnightdeal: Wiener Reise-Startup sorgt in Shanghai für Aufsehen

Von 27. bis 29. Mai fand die CHTA Future Travellers Conference in Shanghai statt. Auch der österreichische Wunschpreis-Reisemarktplatz Midnightdeal war dabei und sorgte für Aufsehen.

Midnightdeal konnte für Aufsehen sorgen

SaaS-Lösung weckte besonders großes Interesse

Besonderes Interesse konnte die neue Midnightdeal SaaS-Lösung wecken. Hierbei können Hoteliers mit einem Widget ohne großen Aufwand auf ihrer eigenen Website die Zahlungsbereitschaft ihrer Kunden abfragen. So können neue Umsätze generiert und die Drop-Off Raten gesenkt werden. Nachdem bereits LOIs mit europäischen Partnern bestehen, sind nun auch Kooperationen am stark wachsenden chinesischen Hotelmarkt in der Pipeline.

CEO Lukas Zirker freut sich natürlich über den erfolgreichen Schritt zur Internationalisierung des Unternehmens. "Wir haben uns sehr gefreut, dass wir als einziges Startup aus dem DACH-Raum für die renommierteste Reise-Konferenz in China eingeladen wurden. Dadurch konnten wir in kurzer Zeit einen großen Schritt Richtung Asien machen", so Zirker. Weitere Maßnahmen zum internationalen Rollout des Angebots sollen in den nächsten Monaten folgen.