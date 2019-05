Michi Buchinger ist das neue Gesicht von Mjam in Wien

Immer mehr Wiener Top-Gastronomen entdecken die Möglichkeiten des Zustellservice. Nach der Fusion von foodora und RadlExpress zu MjamPlus bringen die Fahrer in den grünen Jacken etwa Essen von Lugeck, Neni oder Weinschenke.

Anfang April dieses Jahres wurden die Marken foodora und RadlExpress, die Zustellservices per Fahrradkuriere, in MjamPlus umgetauft. Seither bringen rund 800 Fahrradkuriere in Wien und in den meisten Landeshauptstädten Österreichs in ihren grünen Outfits Essen zu den Kunden. Die Küchenrichtungen beschränken sich mittlerweile nicht mehr nur auf Pizza, Kebab und Sushi. Immer mehr Top-Restaurants entdecken die vielfältigen Möglichkeiten des Zustellservice. Der österreichische Influencer, YouTube-Star, Kabarettist und Autor Michael Buchinger ist das Gesicht der Kulinarik-Tempel.