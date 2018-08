Michael Jackson Tribute Show im Gasometer Wien: Jetzt Tickets sichern

Michael Jackson, der King of Pop, wäre im heurigen Jahr 60 Jahre geworden. Um seinem Leben als Künstler zu ehren, gastiert im Gasometer Wien eine Michael Jackson Tribute Show mit seinen bekanntesten Songs, aufwendigen Kostümen und einer tollen Lichtshow.

Die Performance wird von Künstlern aus ganz Europa dargebracht. Auch Lieder der Jackson 5 (The Jackson) werden in der 2-stündigen Live-Show untergebracht. Das Publikum wird mit Songs wie „Billie Jean“, „Beat It“, „Thriller“, „Bad“, „Black Or White“ oder das Duett „I Just Can’t Stop Loving You“ aber auch Klassiker wie „I Want You Back”, „Blame It On The Boogie” oder „Rock With You“ in den Bann des größten Entertainers gezogen.