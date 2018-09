Michael Häupls beste Wuchteln als Buch erhältlich

"Mei Wien is net deppert": So ziemlich jeder weiß, dass diese Wuchtel von Altbürgermeister Michael Häupl stammt. Seine besten Sager sind nun in Buchform erschienen.

Altbürgermeister Michael Häupl ist für seine Schlagfertigkeit und seinen Schmäh weit über die Stadtgrenzen Wiens hinaus bekannt. Nicht jeder fand seine Wuchteln immer lustig, manche kritisierten seinen Stil als “zu flapsig”.

Seine bekanntesten und besten Sprüche wurden nun gesammelt und sind in Buchform erschienen. Die Präsentation des Werks “Man bringe den Spritzwein! – Die legendärsten Sprüche von Michael Häupl” von Sprüchesammler Peter Ahorner fand am Freitag in Wien statt. Der Erlös des Buches kommt einem Arbeitslosenprojekt zugute.