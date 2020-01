Meterhohe Flammen bei Scheunenbrand im Waldviertel

Am Freitag kämpften 120 Feuerwehrmitglieder bei einem Scheunenbrand im Bezirk Gmünd gegen meterhohen Flammen.

Die Scheune eines Bauernhofes in Heinrichs in der Gemeinde Unserfrau-Altweitra (Bezirk Gmünd) ist am Freitagvormittag in Vollbrand gestanden.