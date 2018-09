Metallica rockt 2019 das Ernst-Happel-Stadion in Wien

Metallica gibt im August 2019 ein Stelldichein im Ernst-Happel-Stadion im Rahmen ihrer WorldWired Tour 2019.

Die US-Band Metallica wird am 16. August 2019 ein Open Air im Wiener Ernst-Happel-Stadion geben, wie der Konzertveranstalter am Montag bekannt gab. Der allgemeine Vorverkauf für die insgesamt sechs Konzerte im deutschen Sprachraum umfassende “WorldWired Tour 2019” startet am 28. September. Zuletzt beehrten die Metal-Pioniere Anfang April die Wiener Stadthalle.