Metaller-Warnstreiks: Start in Aufzugsbranche

Nachdem die vierte Runde der Verhandlungen für den Kollektivvertrag (KV) 2024 in der Metalltechnischen Industrie gescheitert ist, werden die ausgesetzten Betriebsversammlungen von Montag bis Mittwoch in einen mehrstündigen Warnstreik übergehen.

Öffentliche Betriebsversammlung der Wiener Aufzugsfirmen am Montag

"Den Anfang werden am Montag, 6. November, die rund 500 Monteur:innen der Wiener Aufzugsfirmen mit einer gemeinsamen, öffentlichen Betriebsversammlung auf der Triester Straße machen", teilten die Gewerkschaften heute mit. Die Gewerkschaft PRO-GE hat auch weitere Informationen zu geplanten Betriebsversammlungen bekannt gegeben. Am Montag werden bekannte Unternehmen wie Pewag, Knorr Heid, voesalpine, Bosch, Blum, Otis und Kone für jeweils etwa drei Stunden bestreikt. Am Dienstag sind Unternehmen wie Palfinger, Berndorf, Collini und Otto Bock betroffen. Am Mittwoch werden unter anderem BMW Motoren, Liebherr, Hella, Steyr Arms, Diamond Aircraft und Rheinmetall MAN Military von Arbeitsniederlegungen betroffen sein.