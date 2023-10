Metaller-KV: Warten auf Angebot der Industrie

Vor der 2. Runde bei den Verhandlungen über einen Metaller-KV am Montag warten die Arbeitnehmer auf ein Prozent-Angebot der Industrie.

Metaller-KV-Verhandlungen: Streiks in Metallindustrie unüblich

Erste Stufe im Streit um mehr Geld und/oder Freizeit ist traditionell ein Betriebsrätetreffen, es folgen Betriebsversammlungen, die dann in Warnstreiks übergehen können, zuerst befristet, dann unbefristet. Wobei Streiks in Österreich eher unüblich sind. Die Streikstatistik in der Metallindustrie weist zwei größere Arbeitsniederlegungen in der jüngeren Vergangenheit aus: 2011 kam es zu Streiks in rund 200 Betrieben mit 100.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern sowie 2018 in über 240 Betrieben mit mehr als 70.000 Beschäftigten. Aktuell gibt es einen Konflikt beim Tiefkühlkosthersteller Ardo in Niederösterreich, bereits angelaufene Arbeitsniederlegungen wurden inzwischen ausgesetzt.