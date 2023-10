Metaller-KV: Die Betriebsrätekonferenz im Live-Stream

all

Am Donnerstagvormittag werden Betriebsrätekonferenzen in St. Pölten und Klagenfurt abgehalten, nachdem die zweite Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag (KV) in der Metalltechnischen Industrie ergebnislos blieb. Vienna.at zeigt die Pressestatements der Verhandlungsleiter Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA) vor der Betriebsrätekonferenz der Metallindustrie ab 9.00 Uhr im Live-Stream.

Die Arbeitgeber haben eine Lohn- und Gehaltserhöhung von 2,5 Prozent und zuzüglich eine steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung in Höhe von 1.050 Euro angeboten. Die Gewerkschaft ist "verärgert" über das Angebot und fordert weiter plus 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Vienna.at zeigt die Pressestatements vor der Betriebsrätekonferenz ab 9.00 Uhr im Live-Stream.

Nach Gesprächsunterbrechung beim Metaller-KV nun Betriebsrätekonferenzen

Bei der Betriebsrätekonferenz in St. Pölten sind die gewerkschaftlichen Chefverhandler Reinhold Binder (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA) vor Ort. Bis zum kommenden Montag werden die Gewerkschaften GPA und PRO-GE die Betriebsrätinnen und Betriebsräte der gesamten Metallindustrie in sieben regionalen Konferenzen über die Verhandlungen informieren und die Einberufung von Betriebsversammlungen vorschlagen. Am Freitag, dem 20. Oktober, findet dann die dritte Verhandlungsrunde für die Metalltechnische Industrie statt.