Metaller-KV: Betriebsräte aus Wien und NÖ berieten weitere Vorgehensweise

Nach der gescheiterten zweiten Verhandlungsrunde für einen neuen Metaller-KV haben die Gewerkschaften am Dienstag bei einer Betriebsrätekonferenz über die weitere Vorgehensweise beraten.

Metaller-KV: Kritik an Gewerkschaften

Die Arbeitgebervertreter äußerten indes Kritik an den Gewerkschaften. "Die zweite KV-Verhandlungsrunde wurde letzte Woche schon nach sehr kurzer Zeit einseitig von den Gewerkschaften abgebrochen, die Betriebsrätekonferenzen waren bereits zuvor geplant und organisiert", wurde der Fachverbandsobmann der Metalltechnischen Industrie (FMTI), Christian Knill, in einer Aussendung zitiert. Dies zeige, dass "die Gewerkschaften im Grunde noch nicht an seriösen Verhandlungen interessiert sind", so Knill.