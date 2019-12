Messerattacken in NÖ: Ermittlungen dauern an

Am Dienstag haben die Ermittlungen nach den beiden Messerattacken vom Sonntag mit einer Toten und einem Schwerverletzten angedauert.

48-Jährige in Mistelbach erstochen: Verdächtiger geständig

Nach der tödlichen Messerattacke auf eine 48-Jährige am Sonntagabend in einer kleinen Gemeinde im Bezirk Mistelbach war der 53 Jahre alte Verdächtige geständig. Die Frau war mit mehreren Stichverletzungen im Bauch in einer Wohnung gefunden worden, als Waffe soll ein Küchenmesser verwendet worden sein. Der Beschuldigte war mit dem Opfer laut Polizei in einer Beziehung, der Tat ein Streit vorausgegangen.