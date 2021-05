Messerattacke in Wr. Neustadt: Stiefsohn nicht geständig

Am Samstagabend wurde ein 60-Jähriger in Wiener Neustadt duch eine Messerattacke schwer verletzt. Der tatverdächtige Steifsohn des Mannes zeigt sich nach Polizeiangeben nicht geständig.

Das Landesgericht Wiener Neustadt verhängte unterdessen Untersuchungshaft über den 19-Jährigen, wie Sprecherin Birgit Borns am Montagnachmittag auf APA-Anfrage mitteilte. Die Frist läuft vorerst bis 31. Mai.

Messerattacke: 60-Jähriger schwer verletzt

Der Beschuldigte soll in einer Garage im Zuge eines Streits mehrfach mit einem Messer auf seinen Stiefvater eingestochen haben. Das Opfer war in das Landesklinikum in der Statutarstadt gebracht worden und wurde dort intensivmedizinisch betreut. Lebensgefahr bestand jedoch nicht.