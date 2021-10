Messerattacke in Tulln: 27-jähriger Wiener in U-Haft

Das Landesgericht St. Pölten hat über den 27-jährigen Wiener, der am Montag einen Kontrahenten mit einem Stanleymesser attackiert und verletzt haben soll, die Untersuchungshaft verhängt.

Attacke mit Stanleymesser in Tulln

Vorausgegangen war der Bluttat am Montag kurz nach Mitternacht laut Polizei ein Streit zwischen dem später Festgenommenen und einem 33-jährigen bosnischen Staatsbürger. Dieser erlitt bei der Attacke drei Stichverletzungen am Rücken. Der Verwundete flüchtete und begab sich in das Universitätsklinikum Tulln, wo er notoperiert wurde. Eine Einvernahme war zunächst nicht möglich gewesen. Mittlerweile wurde der 33-Jährige laut Bien aber bereits befragt. Der Bosnier gilt in der Causa ebenfalls als Beschuldigter, es besteht der Verdacht der Körperverletzung.