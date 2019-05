Messerattacke in Stein: Zwei Jahre Haft für 24-Jährigen

Weil er zwei Mitgefangene in der Justizanstalt Stein mit einem Besteckmesser attackiert haben soll, ist ein 24-Jähriger wegen schwerer Körperverletzung zu zwei Jahren Haft verurteilt worden.

Im Zentrum des Prozesses stand die Frage nach dem Tatwerkzeug. Beide Opfer hatten bei ihren Einvernahmen nach der Attacke von einer selbst gebauten Waffe – ein Griff und eine Stanley-Messerklinge mit einer Länge von vier bis fünf Zentimetern – gesprochen. In der Hauptverhandlung waren sich die beiden Tschetschenen im Alter von 21 und 32 Jahren nicht mehr so sicher. Der Ältere, gleichzeitig Hauptbelastungszeuge, sagte, dass der Gegenstand “so wie ein Brotmesser ausgesehen” habe, der Angeklagte hatte zuvor dieselbe Beschreibung gewählt. Ähnlich wurde das Tatwerkzeug vom 21-Jährigen gesehen, der Tschetschene sprach von einer Art Streichmesser.

Wegen schwerer Körperverletzung rechtskräftig verurteilt

Mit dem Tatwerkzeug im Gepäck stürmte der bereis vierfach vorbestrafte Verdächtige laut Anklage am 9. August 2018 in den Haftraum der beiden Tschetschenen, zwei weitere Gefangene waren außerdem anwesend. Dort soll der Beschuldigte zuerst auf den 32-Jährigen eingestochen haben – mit ihm hatte er in den Tagen davor mehrere Auseinandersetzungen. Der Mann erlitt Kopf-, Hals- und Bauchverletzungen. Der 21-Jährige kam seinem Landsmann zu Hilfe und soll von dem Tunesier daraufhin mit Stichen in den Kopf und den Halsbereich bedacht worden sein. Beide Opfer wurden leicht verletzt.