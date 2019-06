Messerattacke in Deutsch-Wagram: 19-Jähriger verhaftet

Am Samstag soll ein 19-Jähriger in Deutsch-Wagram drei Bekannte mit einem Messer attackiert haben. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag.

Der junge Mann soll mit einem Springmesser auf seine Bekannten bei der Park & Ride Anlage am Bahnhof Deutsch-Wagram losgegangen sein. Danach habe er die Flucht ergriffen. Der 19-Jährige wurde der Polizei zufolge wenig später angehalten. In seinem Auto soll auch eine Softgun sichergestellt worden sein.

Ermittlungen nach Messerattacke

Die Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte am Montag einen Online-Bericht von "Heute". Der Tageszeitung zufolge wurde der Beschuldigte mittlerweile aus der Haft entlassen.

Der Verdacht des Mordversuchs sei vom Tisch, berichtete "Heute" am Montagnachmittag. "Dafür laufen jetzt Ermittlungen wegen des Verdachtes der versuchten Körperverletzung, gefährlichen Drohung und Nötigung."