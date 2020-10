Messerattacke auf Polizisten: Wiener Pensionist verurteilt

Weil er im Rausch zwei Polizisten mit einem Messer attackiert hatte, wurde ein 74-jähriger aus Wien zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Ein völlig unbescholtener Pensionist ist am Mittwochabend von einem Wiener Schwurgericht zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Er soll am 29. Juni 2019 nach einem Streit mit seiner Verlobten in einem Wohnhaus in Favoriten alkoholisiert auf Polizisten losgegangen sein. Die Anklage lautete auf Mordversuch, was die Geschworenen jedoch verneinten, sie plädierten auf versuchte schwere Körperverletzung und versuchten Widerstand gegen die Staatsgewalt.

Angeklagter soll Polizist aus Eifersucht attackiert haben

Der 74-Jährige und seine Freundin führen seit 17 Jahren eine harmonische Beziehung. Sie sollen allerdings regelmäßig dem Alkohol zugesprochen haben, doch es kam nie zu Handgreiflichkeiten. Weil die mehr als 20 Jahre jüngere Frau aber mit einer Ernährungsumstellung 30 Kilogramm abnahm, wurde der Pensionist zunehmend eifersüchtig. Wochen vor der Tat hatte der Pensionist den Alkoholkonsum aus Gesundheitsgründen reduziert. "Ich trinke höchstens am Samstag was", sagte der 74-Jährige. Und dann würde er nur Bier oder Spritzer konsumieren, auf Schnäpse verzichte er, nachdem er nach einer Feier einen Filmriss gehabt habe und bei einem Unfall verletzt worden sei.

2,8 Promille: 74-Jähriger hatte "massiven Filmriss"

An einem dieser besagten Samstage, am 29. Juni 2019, eskalierte allerdings die Trinkerei. Zeitig in der Früh erledigte der Mann Einkäufe am Viktor-Adler-Markt und konsumierte noch vor 8.00 Uhr sein erstes Bier und einen Spritzer. Im Stammlokal folgten die nächsten Konsumationen. Als er nachmittags nach Hause kam, informierte er seine Lebensgefährtin darüber, dass er später auf die Geburtstagsfeier der Kellnerin gehen würde. Damit war die Freundin nicht einverstanden, worauf der Mann meinte: "Na dann sauf ich mich daheim an, wenn was da ist." Im Kühlschrank wurde er nicht fündig, allerdings fand er unter der Abwasch von der Freundin versteckte Vodka-Flaschen und leerte eine bis zur Hälfte. "Er hat direkt aus der Flasche getrunken", berichtete die 54-Jährige.