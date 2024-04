Messenger-Überwachung soll nur Metadaten betreffen

Die insbesondere von ÖVP-Seite geforderte Überwachung von Messenger-Diensten soll nur die Metadaten betreffen. Dafür notwendig wäre eine Anpassung der auf Grundlage des Telekommunikationsgesetzes bestehenden Verordnung zur Überwachung des Fernmeldeverkehrs, hieß es am Montag auf APA-Anfrage aus dem Innenministerium.

In der Strafprozessordnung ist bereits jetzt die "Auskunft über Daten einer Nachrichtenübermittlung" geregelt. Die dort vorkommenden Begriffe sollten den im Telekommunikationsgesetz verwendeten Begriffen angepasst werden, lautet die Forderung aus dem Innenministerium. Dabei geht es nicht um die Überwachung von Gesprächsinhalten in Messengerdiensten wie WhatsApp und Signal. Abgefragt werden soll in einem ersten Schritt nur, wer etwa mit wem kommuniziert hat.