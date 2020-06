Messen und Kongresse unter Auflagen wieder erlaubt

Unter Corona-Auflagen werden Messen und Kongresse ab 15. Juni wieder erlaubt. So muss eine behördliche Genehmigung eingeholt und ein Covid-19-Präventionskonzept vorgelegt werden, teilte das Tourismusministerium Sonntagfrüh mit.

Die entsprechende Verordnung sei am 13. Juni abends kundgemacht worden und trete morgen in Kraft.

Messe und Kongresse für Österreich ein "unverzichtbarer Faktor"

"Für den Tourismusstandort Österreich sind Kongresse und Veranstaltungen ein unverzichtbarer Faktor, vor allem in den Ballungsräumen, in denen die meisten Kongresse und Messen stattfinden", sagt Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) in einer Aussendung. "Dieser Fahrplan sowie klare und einfache Regeln geben der Branche die notwendige Perspektive und Planungssicherheit." Das sei auch für viele weitere Branchen wichtig, von der Stadthotellerie, über Catering-Unternehmen, der Gastronomie bis hin zu Technik- oder Security-Anbietern.