"Messe Boot": Verzögerungen am Wochenende erwartet

Am Wochenende enden nicht nur die Ferien in Teilen Deutschlands, auch durch die "Messe Boot" in Tulln kann es zu Verzögerungen kommen.

Am Sonntag, den 10. März, findet die “Messe Boot” in Tulln statt. Es wird daher zu Verzögerungen auf der S 5 Stockerauer Schnellstraße im Bereich der Anschlussstelle Tulln kommen.

Da in Bayer und Baden-Württemberg am Wochenende die Ferien zu Ende gehen, sollte mit starkem Rückreiseverkehr aus den österreichischen Skigebieten gerechnet werden. “Der Höhepunkt der Reisewelle wird aber am Samstagvormittag sein”, sagt Christian Ebner vom ASFINAG-Verkehrsmanagement. “Vor allem durch die Kontrollen an der deutschen Grenze kann es dort zu Verzögerungen kommen.”

Stau und Verzögerungen auch auf der A1 Und kommenden Donnerstag, den 14. März, ist der italienische Fußballklub Napoli zu Gast in Salzburg. Anpfiff ist um 18.55 Uhr – bei der An- und Abreise der Fans kann es rund um Salzburg im Bereich der A 1 West und der A 10 Tauern Autobahn zu Staus kommen.