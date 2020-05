MERKUR sucht noch 16 Lehrlinge in Wien

Aktuell ist MERKUR noch auf der Suche nach jungen Menschen, die eine Lehre im Unternehmen starten wollen. In Wien sind noch 16 Plätze zu vergeben.

16 Lehrlinge bei MERKUR in Wien gesucht

Mit über 10.000 Mitarbeitern an 140 Standorten in ganz Österreich ist MERKUR einer der größten heimischen Arbeitgeber. Davon sind etwa 300 Lehrlinge, die derzeit ausgebildet werden. Bis Ende Juli werden noch 91 Nachwuchskräfte gesucht. In Wien zählt MERKUR insgesamt 44 MERKUR Märkte – noch sind hier 16 Ausbildungsplätze frei.